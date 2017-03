Framleis nynorsk-skepsis i storaviser

– For Dagbladet er det radikalt bokmål som gjeld, seier sjefredaktør John Arne Markussen i Dagbladet til nettavisa Framtida.

Han legg til at spaltistar og debattantar står fritt til å skrive på nynorsk.

Også Dagens Næringsliv seier nei til å opne for nynorsk i artiklar skrivne av eigne journalistar.

Det vekte oppsikt då VG publiserte ein artikkel på nynorsk for ei tid tilbake. Sjefredaktør Gard Steiro seier at han har mjuka opp reglane litt, og at det ikkje lenger er totalforbod mot nynorsk i avisa.

Aftenposten driv også forsiktig utprøving av nynorsk. Dette gjeld saker som Schibsted-avisa har fått av sine søsteraviser Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende.

– Enkelte av intervjua vi får, særleg frå Bergens Tidende er no på nynorsk. Til no har vi meint at språket er ein så viktig del av identiteten vår at det skal vi halde på. Samtidig er vi søkjande, og dette er ein diskusjon der vi ikkje har konkludert, forklarar Hansen.

Aftenposten fekk i 2014 kritikk for å omsette Bergens Tidende-journalist Siri Økland sitt intervju med Jon Fosse til bokmål.

– Den saka var dårleg handtert, og vi endra policy, vedgår sjefredaktør Espen Egil Hansen overfor Framtida.