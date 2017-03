– Kvifor utvide når det er overkapasitet?

Det skriv styrar i Øyra barnehage, Anne-Grete Eiken i eit brev til ordførar og rådmann i Volda kommune.

Brevet er ein reaksjon på at rådmannen rår til å bygge ut Mork barnehage ved å utvide arealet til barnehagen. Planen er å flytte delar av brakkene som står ved Maurtua (gamlegymnaset) i Volda til Mork barnehage.

– Det er full barnehagedekning i Volda, og fleire barnehagar står med tome plassar. Det tek fem minutt å køyre frå Mork til sentrum, og dei fleste jobbar i Volda og må til sentrum likevel. Eg veit at born som skal byrje på skulen, må ta til der det er ledig kapasitet, og kvifor skal ikkje det også gjelde for barnehagar?

Eiken reagerer også på planane om å bygge ein stor kommunal barnehage for å erstatte barnehagane Sollia og Oppigarden.

– Er det berre eg som meiner at dette er sløsing når vi allereie har to flotte, men nedslitne barnehagar, som nok er nedslitne fordi rådmannen og politikarane skal spare pengar slik at det vert minst mogleg tilskot til dei private barnehagane. Ønskjer verkeleg foreldre og føresette at borna skal gå i ein barnehage med 150-180 plassar?

Eiken er også kritisk til at det i barnehagane i sentrum berre er tilbod om full plass, og ikkje deltidsplassar. Ho reagerer også på at kommunen skiltar med at dei har heilårsopne barnehagar, når kommunen held dei stengde fleire veker om sommaren.