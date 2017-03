Må endre flyktningvedtak

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har tidlegare oppmoda Ørsta kommune om å gjere eit tydeleg vedtak for kor mange flyktningar kommunen vil busette i 2017.

Bakgrunnen er at kommunen tidlegare har inkludert familiesameining i det tidlegare vedtaket for busetting av flyktningar. Ørsta er den einaste kommunen i region Midt-Norge som inkluderer familiesameining i vedtaket sitt.

Problemet med dette er at familiesameining er ei form for busetting som foregår på sida av den ordinære busetting av flyktningar. IMDI meiner kommunen må fatte eit vedtak som ikkje inkluderer familiesameining eller andre atterhald.

Flyktningekontoret meiner då at løysinga må bli å redusere busettingsvedtaet for å ta høgde for familiesameininga. Familiesameining blir då halde utanfor vedtaket.

– Vi har forståing for at IMDi ønskjer presist vedtak for busetting av flyktningar i 2017.

Samtidig skjedde det ei drastisk endring i 2016 og som pågår fortsatt i 2017 med tanke på

innvilga familiesameiningssaker. I ein slik situasjon er det viktig for kommunen og

mottaksapparatet å ha eit nokolunde føreseielege tal på kor mange ein skal ta imot og sikre ei

forsvarleg integrering, skriv flyktningkontoret.

Det er busett åtte flyktningar i Ørsta frå januar til mars 2017. I tillegg har 10 kome til Ørsta gjennom familiesameining. Det er forventa fleire familiesameiningar i 2017 utifrå det referansepersonar (flyktningar som allereie er i Ørsta) informerer om.

Flyktningkontoret rår til at det blir gjort vedtak om å busette 15 flyktningar i Ørsta i 2017, i staden for det opphavlege vedtaket på 25. I tillegg blir busettingstalet for einslege mindreårige redusert frå fire til to, etter oppmoding frå IMDI. Dei to mindreårige er inkludert i totalen på femten.

Dersom dette blir vedteke, medfører det at Ørsta kommune buset færre flyktningar enn det IMDI har oppmoda om. Forventa samla busetting i 2017 (inkludert familiesameining) vil vere mellom 27 og 33 flyktningar.

Saka skal opp i Ørsta formannskap i dag, tysdag.