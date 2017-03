Får halde fram som før

Etter at Møre og Romsdal vart samla til eitt politidistrikt, har det vore usemje om kor mange geografiske driftseiningar politiet i fylket skal delast inn i.

Arbeidsgivar, fagforeininga Prat, Norsk tjenestemannslag, Norges Politilederlag og Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO) har meint at det burde vere fire driftseiningar, medan Politiets Fellesforbund og Politijuristene har meint at det bør vere to.

60 nye politifolk til Møre og Romsdal Ventar styrking på Søre Møre og Romsdal får 60 nye politifolk i år. Nokre av dei vil kome til Søre Sunnmøre, trur lensmann Guttorm Hagen.

Kommunane på Søre Sunnmøre og i Romsdal har også ønskt fire driftseiningar. Det gamle Sunnmøre politidistrikt var delt i to einingar: Søre Sunnmøre og Nordre Sunnmøre. Lensmann Guttorm Hagen har uttalt at han ønskjer at Søre Sunnmøre skal vere eiga eining.

Justis- og beredskapsdepartementet har gjennomført mekling i saka, men denne førte ikkje til semje. No har departementet på eigen hand avgjort at det skal vere fire driftseiningar: Søre Sunnmøre, Nordre Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre. Organisasjonsstrukturen skal evaluerast i løpet av 2019.