Vil byggje 19 husvære

AG Plan- og arkitektur AS har på vegne av Bøstrand Eiendom AS utarbeidd framlegg til reguleringsplan for prosjektet som no skal til politisk handsaming.

Føremålet med planen er å legge til rette for utvikling av leiligheiter og eventuelt kontor- og fellesfunksjonar.

I planframlegget er det lagt opp til å ta utgangspunkt i eksisterande bygningsmasse med eitt tilbygg mot nord og påbygg til maksimalt tre etasjer. Totalt er det lagt til rette for inntil nitten bueiningar. I dei delane av bygget som ikkje kan nyttast til bustadføremål, ønskjer forslagsstillar å etablere kontor og/eller fellesfunksjonar for bustadane og eventuelle kontor. Areal til parkering skal løysast i bygget og på bakken.

Avkøyrsle

Tilkomst er foreslått direkte frå E39 i eksisterande avkøyrsle. Minste uteopphaldsareal er tenkt løyst dels som private takterasser, altanar eller liknande, og dels som felles uteopphaldsareal på tak eller bakke. Det er også foreslått å legge felles leikeplass for bustadane på sjøsida av bygget.

Området er sett av til sentrumsføremål i kommunedelplan for Ørsta sentrum og Hovdebygda.

Innan denne sona gjeld reguleringsplanane ilag med kommunedelplanen så lenge det ikkje er motstrid, men sentrumsføremålet gir ei føring til reguleringsplanarbeid om at fortetting og «sentrumsbustader» skal prioriterast. Føremålet med planen er såleis i samsvar med kommunedelplanen, vurderer rådmannen. I gjeldande reguleringsplan er området sett av til forretning/kontor/bustad, der bygningsvolumet er avgrensa til eksisterande bygg. Forslaget om å fjerne forretningsføremålet er også i samsvar med strategien om å fortette handel i sentrumskjernen. Gjeldande reguleringsplan legg til rette for to tilkomstar frå E39 til området, der den som er innanfor planområdet no er føresett å vere mellombels.

Det er ønske om høgare utnytting av tomta, og ønske om å gjere den mellombelse avkøyrsla permanent som er bakgrunnen for at planarbeidet er sett i gang.

– Ønsket om auka utnytting er i samsvar med kommunedelplanen sine mål om auka fortetting med leiligheitsbygg nær kollektivaksar og nær sentrum, seier rådmannen som ikkje har avgjerande innvendingar mot hovedprinsippa i planframlegget.