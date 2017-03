Møre og Romsdal fylkeskommune i pluss

Overfor fylkeskommunen si eiga heimeside uttrykkjer Guttlevik uro over den stadig stigande lånegjelda.

Årsrekneskapen som fylkesrådmannen legg fram for fylkesutvalet neste veke, syner eit rekneskapsmessig mindreforbruk på 177, 2 mill. kroner. Resultatet for fylkeskommunen sine frie disponible inntekter viser 32 mill. kroner meir enn budsjettert. Sektorane har netto brukt 184 mill. kroner mindre enn budsjettert. Av dette er vel 50 mill. kroner knytt til utdanningssektoren, og 85 mill. kroner til samferdselsektoren. Lågare drivstoffpris enn føresett i budsjettet for både 2015 og 2016 er hovudårsaka til innsparinga innan samferdsel.

Vidaregåande opplæring det største tenesteområdet

Totale netto driftsutgifter for Møre og Romsdal fylkeskommune i 2016 var 3 816 mill. kroner.

Det største tenesteområdet er vidaregåande opplæring med driftskostnader på 1.750 mill. kroner i 2016. Samferdsel er den nest største sektoren, og hadde i 2016 er driftskostnader på 1.492 mill. kroner. Desse sektorane står til saman for 85% av drifta.

God økonomistyring må framleis ha høg prioritet

Det vart gjort investeringar for vel 869 mill. kroner. Som følgje av det, auka lånegjelda med 414 mill. kroner siste året. Samla lånegjeld er no på om lag 4,4 mrd. kroner. Med bakgrunn i politiske vedtak om store investeringar dei neste åra, vil lånegjelda halde fram med å auke.

– Til tross for det positive rekneskapsresultatet, har fylkeskommunen ein krevjande økonomisk situasjon. Møre og Romsdal fylkeskommune har hatt eit høgt investeringsnivå over fleire år, som har ført til høg lånegjeld, aukande lånekostnader og press på drifta år for år. Det gjer at det må prioriterast grundig i aktivitetar og tenestetilbod dei komande åra. Mellom anna vil ferjefritt samband på Nordøyane og store vedlikehaldsetterslep innan samferdsel og skolebygg bli ein stor utfordring framover. God økonomistyring må derfor ha høg prioritet, og vi må halde fram med å arbeide målretta for å betre drifta vår og dei tenestene vi leverer, avsluttar Guttelvik.