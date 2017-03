– Skal vere eit fyrtårn

Det sa leiar Arild Bakke i Volda handball under ei pressekonferanse fredag føremiddag. Tussa, som har vore hovudsponsor for handballklubben, forlengjer samarbeidet i tre nye år.

– Vi har vore ein aktiv samarbeidspartnar i mange år, og vi er veldig glade for å ha signert ein ny treårig avtale med Volda handball. Volda handball er eit fyrtårn i idretten i vår region. Damelaget har gjennomført ei bra sesong i 2. divisjon, og vi kryssar fingrane for at det blir opprykk komande sesong, sa sals- og marknadssjef Lise A. Ulstein i Tussa og understreka at dette er ei av få hovudsponsoravtalar Tussa har inngått.

Frå Volda handball vert det påpeika at Tussa har vore med sidan klubben starta satsinga si i 2004.

– Sidan 2010 har dei vore hovudsponsor, og dette er eit viktig bidrag til den vidare satsinga vår, sa Bakke.

Volda handball meiner at toppsatsing gir breidde og at breidde gir toppsatsing. Målet er at handballklubben skal etablere seg som ein stabil topphandballklubb med regionale spelarar, og at Volda handball skal vere eit regionalt fyrtårn.

– Vi ser i dag at spelarar søkjer seg til Volda vidaregåande skule og Høgskulen i Volda grunna handballen.

For å nå målsetningane sine meiner Volda handball at utvikling av nye lokale trenarar og regionale spelarar er avgjerande. Islandske Haldor Stefan Haraldsson er hovudtrenar i klubben og kjem frå ein litt annan treningskultur enn den norske.

– 6-åringane på Island trenar handball 2–3 gonger i veka, og med andre idrettar har dei kanskje 4–5 treningar pr. veke. Utfordringa er at når spelarane blir litt eldre så sluttar dei. Vi skal ta vare på spelarane våre i Volda, og dei som er rundt klubben. På Island er det vanleg med utdanna og betalte trenarar ned til dei som er 6 år gamle. Vi må klare å halde på spelarane våre i Volda endå lengre om vi skal satse på eliteserien. For å få dette til må dei meir kompetanse inn og vi må starte tidlegare enn kva vi gjer no, sa Haraldsson.

Volda handball har eit ynskje om å utvikle eigen klubb, i tillegg til at klubbane i regionen utviklar seg. Klubben har m.a. starta med trenarkurs, og tek og fleire grep for eiga utvikling.

– Damespelarane som har proffkontrakt vil få ansvar for ulike aldersbestemte lag, og vi vil lage sportslege planar for aldersbestemte lag som gjeld for meir enn ein sesong om gongen. Samtidig skal vi vere forsiktig med å presse for hardt på, seier Bakke.

Med desse grepa vil Volda handball ha betalte trenarar på breiddenivå komande sesong.

– Det å tilsette ein breiddetrenar har vist seg veldig vanskeleg, og det er ikkje mange som er motiverte til å reise til Volda for å t.d. trene eit J12-lag. For oss er dette ei profesjonalisering. Vi har ikkje vore nøgde med det vi sjølv eller naboklubbane har prestert, og vi må få fram fleire spelarar.

Bakke kunne fredag avsløre at Volda handball har signert ein lovande utanlandsk spelarar til komande sesong.

– Dette er ein spelar som kjem til å markere seg, men vi kan ikkje gå ut med namn enno. I tillegg er vi ein prosess med utanlandske agentar, og truleg endar vi opp med ein til to nye utanlandske spelarar.

For damelaget vert årets sesong avslutta med to heimekampar. Søndag er Oslostudentenes IK motstandar, og i siste kamp vert det lokaloppgjer mot Ålesund i Voldahallen.

– Vi kjem til å tenkje litt annleis i desse kampane, og førebuingane til neste sesong er allereie i gang, sa Haraldsson.