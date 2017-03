Vil ikkje ha for mange funksjonar i helsehuset

Arbeidet med kva som skal skje med Dalevegen 24, etter at det nye legesenteret er på plass, er i gang, og ei tverrfagleg gruppe har skissert tre moglege løysingar.

Fleire funksjonar

Potensielt kan det nye «helsehuset» innehalde heimebasert omsorg (HBO) Ørsta sentrum, med kvardagsrehabiliteringsteam, helsestasjon med helsestasjon for ungdom, fysio- og ergoterapitenesta med frisklivssentral, kommunepsykolog og logoped. Det er skissert fleire løysingar, med forskjellige løysingar for tilfluktsrommet, og med bygningsmessige justeringar og utvidingar.

– Det er lett å late seg rive med, og berre velsigne dette. Det er gledeleg å sjå planane, og det er eit godt tverrfagleg prosjekt. Likevel, vi må ikkje gløyme at det som var fokus i tinginga frå kommunestyret, er helsestasjon og helsestasjon for unge og lokale for heimebasert omsorg, sa Sven Castberg.

«Ingen ålreit stad å bu»

Han frykta at planane for nytt innhald i den noverande legesenterbygningen er for ambisiøse.

– Med å fylle desse bygga med endå fleire funksjonar, bilar og folk, kan dei som bur på Bakk-Ola-marka oppleve at dette ikkje lenger er ein ålreit plass å bu.

– Vidare, viss vi gløymer å ta i vare behova for heimebasert omsorg og helsestasjon, og prioriterer noko anna, og ikkje late heimebasert omsorg vekse, då er prosjektet ein fiasko. Vi må tenkje oss om to gonger, før set i verk tiltak som øydelegg intensjonane, sa Castberg.

Avgrensa parkeringsareal

Han fekk støtte frå ordførar Stein Aam.

– Vi må vere klare på kva vi skal ha der – helsestasjon, heimbasert omsorg, og så tenkje oss vel om på resten. Det er avgrensa med areal til parkering, sa Aam.

Kommunestyret samla seg om rådmannen sitt forslag om å ta rapporten for nytt helsehus til vitende, og late han vere eit grunnlag for prosessane inn mot økonomiplanen og budsjettet.

Vidare presiserer kommunestyret samrøystes, etter forslag frå Castberg, at intensjonsvedtaket frå 2015 om kva funksjonar området skal ha, vert teke i vare.