Fredag føremiddag vart det klart at Geir Steinar Vik, som er daglig leder i Destinasjon Ålesund & Sunnmøre, no vert direktør i Aalesund fotballklubb. Vik, som kjem frå Stranda, har vore reiselivssjef sidan 2008. Vik vart presentert på ei pressekonferanse fredag føremiddag, og skal starte i sin nye jobb seinast 1. juli. Vik tek over jobben etter Henrik Hoff.