Ny rekord for russen

- Vi er veldig takksame for at folk har vore så positive og gitt så mykje til saka, seier Karen Johanne Hovde Vollsund, aksjonssjef for Krafttak mot kreft ved Volda vgs.

Aksjonen er eit samarbeid mellom russen ved dei vidaregåande skulane i landet og Kreftforeningen.

- Målet var 200.000 kroner, så vi er godt nøgde med resultatet.

Nytt av året var at bøsseberarane også kunne ta imot bidrag på Vipps.

- Det var viktig for dei som ikkje hadde kontantar. Men kontantane er framleis viktigast. 22.000 kom inn på Vipps, 5.000 på nettbasert innsamling og resten som kontantar, seier Hovde Vollsund.