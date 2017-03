Ministeren lovar framleis levering

Norpost har vore underleverandør for Kvikkas, som fekk oppdraget med avisdistribusjon på laurdagar etter ein anbodskonkurranse arrangert av samferdselsdepartementet.

Dette gjeld altså levering i område der posten leverte tidlegare, ikkje i områda der avisene har eigne bod.

Samferdselsdepartementet var torsdag i møte med Kvikkas om situasjonen som har oppstått etter at Norpost melde oppbod.

– Vi forventar at Kvikkas klarer å levere aviser i tråd med kontrakten også i tida framover, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i ei melding på regjeringa sine nettsider.

Avisdistributør er konkurs Kan få konsekvensar for distribusjonen av laurdagsaviser.

Norpost har levert aviser til mange av Møre-Nytt sine abonnentar utanfor sentrumsområda i Ørsta og Volda.

Departementet seier dei er trygge på at Kvikkas har funne tiltak som vil syte for at laurdagsdistribusjonen held fram, i tråd med avtalen. Tida vil vise om det stemmer.