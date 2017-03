Legg dei alt til Hovdebygda?

Vestlandsnytt som skriv at avdelinga i Dragsund kan verte avvikla.

– Ein intern og hemmeleg prosess i Mørenett AS er no komen så langt at eit endeleg vedtak vert gjort i løpet av få veker. Resultatet kan verte at avdelinga i Dragsund vert lagt ned, skriv Vestlandsnytt.

Nestleiar Elling Dybdal stadfestar til avisa at ei samanslåing kan vere aktuelt.

– Noko av poenget med saka er at vi stadig må jobbe for ein best mogleg sørvis overfor kundane, og med det meiner vi i stor grad omsynet til sluttsummen, nettleiga. I tillegg er det ikkje spesielt langt frå Dragsund til Hovdebygda, eller omvendt. Så her er oppmøtestad ikkje eit tungtvegande argument, seier Dybdal.

Nyleg vart det kjent at Mørenett skal fusjonere entreprenørverksemda si med BKK Enotek i Bergen. Dette gjeld ikkje kraftnettet, men arbeid innan til dømes fiber og veglys, altså monopolbaserte tenester.

– Vel 50 av Mørenett sine tilsette skal inn i dette nye selskapet, som vert skilt frå nettdivisjonen mellom anna etter statlege krav, seier Dybdal til Vestlandsnytt.