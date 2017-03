Artikkel på nynorsk i VG

«Verda står truleg til påske også i år. Men ein kan jammen byrje å lure. For no har til og med VG publisert ei redaksjonell sak (som ikkje handlar om nynorsk eller sidemål) på nynorsk», skriv Torgeir Dimmen, leiar ved Nynorsksenteret (Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa) i Volda på bloggen til senteret.

Riksavisene VG, Aftenposten og Dagbladet har lenge ført ei streng linje mot bruk av nynorsk i redaksjonelt produserte saker. Det har i mange år vore ei kampsak for målrørsla å få meir nynorsk i desse avisene.

Den siste tida har det kome fleire teikn til oppmjuking av språklinja i riksavisene, skriv Dimmen.

- I Aftenposten har dei lenge publisert ei og anna nynorsksak på Aftenposten.no. Ikkje berre kronikkar og kommentarar frå eksterne skribentar, men også i heilt standard redaksjonelle saker. Eit ferskt døme er featuresaka om eit hyttefelt i Suldal.

- Står ein bastion for fall når VG no har publisert ei sak på nynorsk? Det står att å sjå, skriv Torgeir Dimmen.