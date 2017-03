– Dette er ei sak som er viktig for oss. Prosjektet er tvilling med Voldatunnelen. Det er to sider av same sak og eit prosjekt som knyt saman Volda og Ørsta. Vi vil få betre stamveg og Ørstafjordkryssinga vil gje betre miljø i Ørsta sentrum og korte ned køyreavstandar. Vi må sette oss i førarsetet, og det gjer vi no. Vi kan ikkje sitte å vente på at ting skal skje rundt oss, og det har vi kanskje gjort for lenge, sa Hans Olav Myklebust (Frp) under debatten.

Myklebust la også fram eit oversendingsforslag knytt til Stad skipstunnel.

– Sjøtrafikken vil endrast langs kysten, og vårt område vil bli endå meir sentralt. Rjånes-området vil bli eit veldig sentralt område, og det vil vere mogleg for stopp for både gods- og passasjertrafikken. Dette er ei vinnarsak.

Oversendingsforslaget til Myklebust påpeikte at vidare planar må innehalde areal til person- og godstransport langs sjø, og at kommunestyret peikar på den sentrale plasseringa til Rjåneset etter at Stad skipstunnel er opna.

Ein fellesnemnar for alle innlegget i debatten var ros til arbeidet som administrasjonen og rådmannen hadde gjort i saka.

– Dette er framtidsretta, moderne og viser at Ørsta er i førarsetet. Med fjordkryssinga snakkar vi om samferdsel og for vår del vil det vere utløysande for lokale prosjekt i tillegg. Dette er noko som vi har lyst og som vi meiner alvor med når vi presenterer planane, sa Paul Kristian Hovden (KrF)

Per Are Sørheim (H) påpeikte at det framleis er uvisst kva som står i NTP om Voldatunnel og Ørstafjordkryssing.

– Vi har von om at Voldatunnelen er inne, men vi er meir usikre kva som står om Ørstafjordkryssinga. Eg skal gjerne vere med på å vere offensiv, men det er ein viss risk for at Statens vegvesen er negative og vi er for tidleg ute. Med ei stor og høg ramme i NTP kan vi skubbe Ørstafjordkryssing fram før Hafast-prosjektet.

Brit Aarseth (H) var samd med Myklebust om moglegheitene til Rjåneset i samband med skipstunnelen, men minte kommunestyret på at det er djupvasskaier på Vartdal i dag som kan ta imot større båtar.

Kommunestyret gjekk samrøystes inn for å legge planprogrammet ut til offentleg ettersyn, og gjekk samrøystes inn for oversendingsforslaget til Myklebust.