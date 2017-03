Vil etablere kvinnegruppe for Volda og Ørsta

Det sa varaordførar Fride Sortehaug i Volda då ho informerte dei frammøtte på 8. mars-markeringa om etableringa av ei tverrpolitisk og fleirkulturell kvinnegruppe i Volda og Ørsta.

– Mange av dei i salen her frå Ørsta møter eg på jobb i Volda, og så er her mange som bur i Volda og som jobbar i Ørsta, sa Sortehaug som understreka at ho ikkje er aleine om initiativet for ei felles kvinnegruppe.

Målet med kvinnegruppa skal vere engasjerte kvinner, inkludere kvinner og framheve kvinner.

– Vi skal skape ein plattform og arena som skal styrke kvinner sitt engasjement og fremme kvinna inn på avgjerdsarenaen. Det skal vere tverrpolitisk, tverreligiøst og fleirkulturelt. Alle skal kunne ta del.

Inntektene frå 8-mars-markeringa i Ørsta gjekk i år til etableringa av kvinnegruppa i Volda og Ørsta.

– Vi treng eit forum for litt 8. mars kvar dag.