119 km/t i 60-sone - dømd til fengsel

I desember i fjor køyrde mannen ein personbil i Ørsta. I ei 60-sone vart farta til bilen målt til 199 km/t. Då forhandlingane starta i retten førre veke møtte den tiltalte og erkjende seg ikkje skuldig etter tiltalen. Retten fann ikkje grunnlag for å leggje vekt på forklaringa til den tiltalte om at målinga var heil. Frå retten si side vart det i dommen påpeika at det ikkje var formildande omstende i saka.

I Søre Sunnmøre tingrett vart mannen dømd til tjue dagar i fengsel. I tillegg vart han dømd til tap av førarretten i ein periode på tjue månader, og han må betale sakskostnader til det offentlege på 2.000 kroner.