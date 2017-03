– Ei stor ære for oss

Prisutdelinga skjedde under generalforsamlinga til Sparebank 1 Søre Sunnmøre måndag kveld.

– Norhus Ørsta AS kan sjå tilbake på meir enn tjue år som bustadleverandør i Noreg, og det heile starta i 1996. Kvart år har selskapet drive med overskot, og dei har gradvis utvikla seg til å bli eit av dei leiande bustadbyggjeselskapa i vår region. Norhus Ørsta og Tema Holding-konsernet har vore ein viktig bidragsytar i lokalmiljøet for at folk skal få realisert draumen om eigen bustad, heiter det i grunngjevinga.

Banken hadde i år lyst til å framheve bustadbygging, og peikte på at det er fleire gode aktørar i ei lita klunge på Søre Sunnmøre.

– Lauritz Holsvik, som er leiar og ein av gründerane i det lokale Tema Holding-konsernet, har i tillegg vore med på å bygge opp eit landsdekkande kjedekonsept under Norhus Norge-paraplyen. Kjeda har i dag atten salskontor i ti fylke, og kjeda er i veks. Målet er å bli ein av dei største bustadbyggjarane i landet på sikt.

Prisvinnarane sat stor pris på utmerkinga frå banken.

– Det er ei stor ære å få ein slik pris og det er eit tydeleg bevis på at vi blir lagt merke til. Det vi gjer saman med dykk set spor etter seg. Eg har vore veldig engasjert i bustadbransjen heilt sidan eg var nyutdanna ingeniør. Filosofien har vore å byggje synlege bevis over heile Noreg som kan førast tilbake til det eg har stått for og gjennomført, sa styreleiar Lauritz Holsvik i Tema Holding AS og Norhus Ørsta.

Dagleg leiar Einar Holsvik i Norhus Ørsta peika på eit unikt samarbeid med Sparebank 1 Søre Sunnmøre som gjer det mogleg for verksemda til å vekse nasjonalt.

– Vi har kjøpt opp store verksemder i landet som skal byggje for oss. I oktober skal vi lansere eit stor prosjekt i Bergen, og i fjor kjøpte vi Tyrolerhus som vi skal utvikle til noko stort. Det er mykje spennande vi arbeider med, og vi sikrar arbeidsplassar dagleg. Vi skal halde fram i den driven framover.

I tillegg til Norhus og Tyrolerhus-konsepta vert det og satsa på eksklusive bustader gjennom Boda Noreg AS.

Norhus Ørsta hadde i 2016 ei auke på tjue prosent og ein ordreinngang på 684 millionar kronar. Selskapet har hatt ein god start på 2017.

– Vi ligg framom fjoråret og Nor hus Ørsta har selt hus for 64 millionar kroner så langt i år. Det er ti millionar over det vi hadde på same tid i fjor. Det er eit godt teikn.