Nei til tomannsbustad

Avinor seier nei til at det vert bygd ein ny tomannsbustad i Hovdebygda. Den førespurde lokaliseringa ligg om lag 236-254 meter nordaust for landingsterskel til bane 24 ved Ørsta-Volda lufthamn, Hovden. Den planlagde tomannsbustaden vil penetrere sideflata med om lag fem meter, opplyser Avinor.

– Sidan tomannsbustaden i den aktuelle posisjonen er i strid med høgderestriksjonsflata (sideflata), aksepterer ikkje Avinor bygget det er søkt om å føre opp. Luftfartstilsynet har signalisert overfor Avinor at eksisterande bygg som bryt med høgderestriksjonane ikkje lenger er å sjå på som permanente hinder. Det vil difor ikkje verte akseptert som eit argument for å tillate nye bygg som penetrer hinderflater, at det finst nærliggande bygg i området som også gjer det, skriv Avinor til Ørsta kommune.