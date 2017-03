Kan misse straumen

NVE har stadfesta Mørenett sin søknad om at dei får fritak frå leveringsplikta av straum til Raudøya. Men ordførar Stein Aam vil ikkje gje opp.

Under kommunestyremøtet torsdag orienterte han om NVE sitt vedtak.

– Vi har vore i møte med grunneigarane på Raudøya, og orientert om NVE sitt vedtak. Vi har fått ein ankefrist på tre veker. Vi skal no i samråd med grunneigarane ha ein dialog med Mørenett, og sjå om vi fått til ei billegare løysing enn det som er skissert frå Mørenett si side til no, sa Aam.

Det var i fjor at Mørenett varsla om at dei ville be om fritak frå leveringsplikta til Raudøya. Det skjedde etter at det vart eit kabelbrot, og Mørenett vurderte kostnaden med å etablere ei ny forsyning til å vere for dyr.

Rune Sæbønes