Gode supperåd

Suppe i alle fargar og variantar ventar dei som kjem på Suppe i sentrum i regi av Ørsta frikyrkje onsdag. Tilbodet har vorte ein suksess.

– Unge som eldre møtest på tvers av generasjonar og ståstad i livet. Slike møteplassar er det utfordrande å få til, men vi meiner vi har funne ein god arena. Det er vi veldig glade for, seier Øystein Hovland som er ansvarleg for det som har fått det treffande namnet Supperådet.

Suppe i sentrum starta opp i 2014 med Øystein Hovland og Jonathan Negassi i spissen. Arrangementet har auka i popularitet, og det kan kome over 100 besøkande når frikyrkja opnar dørene til kjellaren og serverer suppe.

Komande onsdag er det elevane ved restaurant- og matfag ved Ørsta vidaregåande skule som skal stå for suppa og serveringa, og i kjent stil gjer dei ingenting halvvegs. Denne veka har dei testa ut ulike oppskrifter for å finne dei ultimate suppene å servere.

– Vi har suppe på pensum, så dette er eit svært godt høve for oss til å prøve oss, og også å vise oss fram. Her får gjort teorien om til praksis. No testar vi 15–20 supper for å finne dei ultimate til Suppe i sentrum, seier faglærar Trond Urkegjerde, som også funderer på å ta med nokre oppskrifter å dele ut.

Elevane har testa alt frå spinatsuppe, tomatsuppe, søtpotetsuppe, brennsnut, kjøtsuppe, til supper av meir internasjonal karakter. Kva valet fell på, får dei som møter opp sjå – og smake.

Hovland er glad for innsatsen skulen legg ned.

– Vi er utruleg glade for alle store og små bidragsytarar. Tilbakemeldingane er udelt positive.

Dette vert den 24. gongen det vert arrangert Suppe i sentrum, før det no vert pause til over sommaren.

– Det er viktig for oss å understreke at dette tilbodet er til alle. Målet vårt er å skape ein møteplass, nettopp for alle. Og det er med glede vi ser at vi appellerer til ung som gamal – dessutan kostar det ingenting. Å gi nokre kroner i gåve er heilt frivillig. Supperådet ønskjer velkomen til suppefest!