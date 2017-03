Brann i leilegheit i Ørsta

Måndag like før klokka 19.30 melde politiet om ei melding om brann i ein bygning i Ørsta sentrum. Naudetatane var då på veg til staden.

Klokka 1940 melde politiet at brannen var sløkt og at utlufting pågjekk. Brannen oppstod i ei leilegheit i gata Osstranda, like ved E39/Voldavegen og ikkje langt frå Rema 1000 på Ose. Leilegheita er gjennomsøkt av røykdykkarar, ingen personar er komne til skade.

Møre-Nytt sin reporter på staden melder at det kom røyk ut av dører og vindauget på leilegheita før brannvesenet braut seg inn og fekk kontroll på brannen. Leilegheita ligg i andre høgda i eit rekkehus med mange leiligheiter.