Måtte åtvare mot «kunstgras-nekt»

Det var i samband med at Inge Kolås (Frp) bad om at det vert sendt eit brev til ymse instansar om å få miljøvennlege kunstgrasbaner at Eli Birkeland (KrF) kom med eit forslag om å skjerpe reglane for bygging av kunstgrasbaner. Ho ville at Ørsta kommune sette som krav at det vart nytta fyllmasse i kunstgras som ikkje er giftige, i staden for gummigranulat.

– Det er eit flott forslag frå Kolås, men det er puslete. Viss vi vil stå fram som ekte, seier vi at det ikkje vert nye kunstgrasbaner i Ørsta før det kjem eit nytt miljøvennleg fyllstoff. Dei gamle eksisterande banene må fortast mogleg over på nytt fyllstoff, foreslo Birkeland.

– No må vi ikkje gjere noko forhasta. Dette er ein prosess som idrettslaga veit om. No må vi gå stegvis, sa Aam.

Og Jon Helge Bjørndal (Sp og Vartdal TIL) åtvara også mot eit slikt forslag.

Det vart då heller ikkje evedteke.