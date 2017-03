– Ber krona di med stoltheit

Det sa Åsta Årøen i sin appell under markeringa av 8. mars onsdag kveld. Flatsalen i Ørsta kulturhus festpynta og fullsett då kvinnedagen vart feira. Kvinnedagsmarkeringa hadde i år tittelen «Wear your crown. Always!» henta frå ei samling kvinneportrett som Yngvil Birkeland har måla. Tittelen til markeringa vart ein raud tråd gjennom kvelden. Årøen, som er politikar og styremedlem i FOKUSKvinner, hadde teke turen frå Bergen.

– Det å ta plass har og sin pris, men det er på ingen måte noko gale at kvinner vil engasjere seg politisk. De må ikkje ha dårleg samvit for at de brukar tid på ulike verv, og det går bra med mann og barn. Ein gang fekk eg høyre at eg måtte ha ein snill mann sidan eg deltek i møter og arrangement på kveldstid. Eg viste ikkje heilt korleis eg skulle tolke utsegna, men eg tvilar på at det er noko som ein politisk aktiv mann får høyre, sa Årøen.

Nina Vedeld Telseth i styringsgruppa for kvinnedagen leia dei frammøtte gjennom programmet.

– Vi må bli fleire som engasjerer oss, tørre å ta plass og få dei varme og mjuke verdiane inn att i politikken, sa Telseth etter appellen til Årøen.

– Gjer krona dykkar synleg

Lana Barikhan frå Syria kom til Noreg som flyktning, og fortalde si historie frå scena i kulturhuset.

– Alle kvinner har ei usynleg krone, og i dag ber eg dykk om å gjere krona synleg og ber den med stoltheit.

Barikhan forlét Syria grunna krig med ein draum om ein ny start.

– Ei av utfordringane var korleis meg og min familie skulle integrere oss i ein ny kultur. Vi som immigrantar må lære oss å leve i eit framand land. I tillegg må vi integrere oss med lokalbefolkninga, og det kan vere vanskeleg frå begge sider. Når eg får besøk av norske venninner forventar dei at eg skal servere kjøttkaker eller tradisjonsrik mat frå min kultur? Nøkkelen til integrering er deling. La folk kome nærare inn på deg og lære deg å kjenne. Vi har meir til felles enn vi anar.

– Mange kvinner får ikkje leve i fred

Under 8-mars-markeringa i fjor vart eit pengebeløp samla inn og gitt til Sunnmøre krisesenter. I år var leiar Cecilie Rønstad Teunissen invitert til markeringa i Ørsta.

– Til trass for over hundre år med kamp for å styrke kvinnene sine rettar og likestilling, så er det framleis veldig mange kvinner som i dag ikkje får leve i fred. Vald og seksuelle overgrep krenka grunnleggjande menneskerettar, og alle menneske har rett til å bli respektert og føle seg trygge uavhengig av etnisitet, religion, kjønn, seksuell orientering, funksjonsevne eller alder.

Ifølgje Teunissen søkjer sju kvinner kvar dag tilflukt ved eit av krisesentera i Noreg.

– Utgreiingar viser at mellom 200–400 kvinner kvar dag vert utsett for vald. I 2016 hadde Sunnmøre krisesenter 66 kvinner som budde hjå oss, cirka 45 barn og rundt 300 var inne til dagsamtaler. No er så vidt inne i mars, men vi ser ut til toppe dei tala. Så langt har vi hatt 17 kvinner og 24 barn hjå oss.

Teunissen kunne fortelje at psykisk vald er overrepresentert, og kvinne sjølve har sagt at dei gjerne skulle hatt eit blått auge som bevis for kva dei har blitt utsett for.

– Vald mot kvinner og vald i nære relasjonar er eit offentleg folkehelseproblem. Alle som er her og alle andre må vere med på å bryte ned skam og tabu som forbunde med å vere valdsutsett. Ekte kjærleik er fri for vald.

I tillegg til appellar fekk dei frammøtte høyre musikk frå Mathea Lødemel, Lyst og FAMS. Måleri frå Birkeland og Gry Løvold var utstilt i lokalet, og det var mogleg å få seg hennatatovering. Arrangementet vart avslutt med allsong av Imagine av John Lennon.