Tek initiativ for at fleire kvinner skal bli politisk aktive

Det sa Frida Gilberg (Miljøpartiet De Grønne) då ho heldt eit kort innlegg i kommunestyret torsdag. Bakgrunnen var kvinnedagen 8. mars, og bodskapen til Gilberg er at ho ønsker at fleire kvinner tek del i poltikken.

– Kanskje er det patriarkatets kvelande ande som legger ein dempar på kvinnedeltakinga, kanskje er det mangel på kunnskap om kva politisk arbeid eigentleg inneber, kanskje manglar vi tilrettelegging, kanskje er vi ikkje flinke nok til å vise gleda i dette arbeid, kva veit eg. Ei sak er i kvart fall helt sikkert. Det er ikkje for at vi er svakare, mindre og mindre intelligente at vi ikkje kan delta i politisk arbeid.

Gilberg, som har si første periode i kommunestyret i Ørsta, påpeika at krava til likestillingslova om korleis offentlege organ skal vere samansett er oppfylt i kommunestyret, men berre såvidt.

– Eg har så utruleg stor tru på samarbeid, og eg har så utruleg stor tru på å finne dei felles ønska meir enn å krangle om det som skil oss. Eg fryktar at kampen for auka kvinneleg politisk deltaking ikkje vert kjempa i Ørsta. Har eg feil? Eg fryktar at vi lener oss tilbake for mykje og blir passive i saka.

MDG-politikaren er trygg på at kvinnene som er tek del og er innom dei politiske partia vert tekne godt vare på. For å markere kvinnedagen 8. mars inviterte Gilberg til eit tverrpolitisk samarbeid for å auke den politiske kvinnedeltakinga i Ørsta kommune.

Ope møte

– Eg foreslår at vi inviterer til ope møte om politisk arbeid der alle partia er representert og kan fortelje om sin politikk. I tillegg så ser eg oss kvinner som er her som den største tilgangen for kunnskap. Vi veit korleis det er å ha dårleg samvit, sure menn som lurer på kvifor akkurat vi av alle i heile verda må bruke tida våre på dette og korleis ein kan prøva å finne glede med det vi driv med midt oppi alt dette.

Gilberg vonar at dette initiativet kan gjere dørstokken lågare for å delta i politikken.

– Eg ser føre meg eit oppstartsmøte og eg vonar at ordføraren stiller kommunehuset til disposisjon. Eg ønsker meg så utruleg mykje ein mann som kan seie «Frida, eg ser så veldig tydeleg dette problemet og dette vil eg gjere noko med for det er mitt ansvar og». Kom an då, bli min kvinnepolitiske ambassadør og vis at Ørsta er ei framifrå, pigg, frampå kommune og ikkje eit sovande troll, sa Gilberg før ho overrekte blomar til ordførar Stein Aam som sa at han ikkje kunne seie nei til oppmodinga.