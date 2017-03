– Vi treng barnefamiliar i Ørsta

Kommunestyrerepresentant Marit Aklestad (SV) gjekk til eit frontalåtak på SFO-ordninga i Ørsta under kommunestyremøtet torsdag.

Aklestad kritiserer ei ordning ho meiner er dårlegare og dyrare enn i dei fleste andre kommunar, og ho fryktar at Ørsta som busetjingskommune taper fordi tilbodet for barnefamiliar er så mykje betre i andre kommunar.

Kommunestyret handsama torsdag ei sak om ei utviding av SFO-ordninga til også å gjelde feriar. Dei nye vedtektene medfører ein meirkostnad for foreldra viss dei skal nytte seg av SFO i ferien.

Dette reagerte Aklestad på.

– Forslaget er ikkje godt nok. Foreldre i Ørsta treng ei betre SFO-ordning. Dei vedtektene som ligg på bordet er unødvendig kompliserte. Dei er vanskelege å lese for vanlege folk, t.d. korleis kjøp av enkelttimar fungerer. Det er lite brukarvennleg. Eg har sett på andre kommunar sine vedtekter, og dei er enklare å skjøne, sa Aklestad.

Ho gjekk igjennom vedtektsforslaget, og karakteriserte det som usosialt.

– Innhaldet er ikkje så vesentleg endra frå den gamle ordninga. Norma er framleis 9,5 månaders SFO, og at ferietilbodet som kjem tillegg medfører ein ekstrakostnad. Dei som treng SFO også i ferien får ei rekning på 3.590 kroner i månaden for eitt barn. Det er for mykje. Desse kostnadene kjem på toppen av andre naudsynte utgifter. For familiar med born, vert dette store summar. SFO må vere for alle, ikkje berre dei med høgast inntekt.

– Viss vi meiner alvor med at barnefamiliar skal bu i Ørsta, må vi ta skulefritidsordninga på alvor, sa Aklestad.

Hennar forslag er at Ørsta skal ha som standard eit tilbod på elleve månader med SFO.

– Ordninga må dessutan ha ein betre sosial profil. Fleire vil nytte seg av SFO, og ordninga vert enklare å drifte, trur Aklestad. Ho insisterer på at ei satsing på SFO, er ei satsing på framtida for Ørsta.

– Ørsta må satse på barnefamiliar, for vi har ikkje lov til å late vere. Eg vil ikkje ha minimumstilbod. Eg vil ha eit kjempetilbod. Ørsta kommune gjekk med atten millionar kroner i overskot i fjor. Vi har pengane, og det er viljen det står på, sa Aklestad.

Hennar forslag er å nytte 1,5 mill frå disposisjonsfondet i år, som eit kommunalt bidrag til drifta av SFO. I praksis vil dette seie at kommunen betalar for det mellomlegget det vil koste å utvide SFO frå 9,5 til elleve månader. Samstundes vil ho at foreldrebetalinga skal fordelast over elleve månader. Vidare ynskjer Aklestad at kommunal medverknad i SFO for seinare år vert vurdert i økonomiplanen.

– I dag betalar ikkje Ørsta ei krone til SFO. Volda kommune til dømes, betalar 2,5 millionar kroner i året, sa Aklestad.

Ola Perry Saure (Sp) avviste forslaget: – Aklestad er julenisse i mars. Innspelet er greitt, men de får ikkje meg med på å løyve 1,5 millionar kroner over bordet på eit kommunestyremøte, sa Saure.

Per Are Sørheim (H) avviste også framlegget. – Intensjonen i SV sitt framlegg er god. Utfordringa er at disposisjonsfondet ikkje er meir originalt enn ein sparekonto. Tappar vi den, har vi problem. Viss dei som er småbarnsforeldre som konsekvens skulle få auka eigedomsskatt, er vi like langt, sa Sørheim.

Frida Gillberg (MDG) støtta derimot Aklestad.

– Vi treng å løfte dette fram, slik at kvinnekampen gjennomsyrer denne saka også, sa Gillberg.

Forslaget til Aklestad om å løyve 1,5 millionar kroner i år, og så vurdere ei fast løyving i økonomiplanarbeidet for seinare år, fall då berre fire røysta for.