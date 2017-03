Søker støtte til klimasatsing

Klimasats er ein statleg pott til klimasatsing i kommunane. I 2017 er det sett av 150 millionar kroner til slike tiltak. Det er Miljødirektoratet som styrer tildelinga.

Ørsta kommune har sendt inn tre søknader om støtte til klimasatsing. For det første er det søkt om pengar til ny kollektivterminal i Ørsta sentrum. Denne er del av utviklingsplanen for Ørsta sentrum, som det danske arkitektfirmaet FELT har utarbeidd for kommunen.

Kollektiv og sykkel

Bussterminalen, som blir kalla eit kollektivknutepunkt, er snart ferdig planlagt, og byggestart er planlagt i 2017 eller 2018. Løysinga skal gi eit tilbod der mjuke trafikantar er prioritert i sentrum, samtidig som framkomsten for kollektivtransport skal bli sikrare, betre og raskare.

Ørsta kommune samarbeider med fylkeskommunen og Statens vegvesen om prosjektet, som til saman skal koste 10 millionar kroner. Kommunen ber om ein million i statleg støtte.

I tillegg søker kommunen om 1,8 millionar kroner til tre mindre tiltak: Sykkelstall i sentrum med ladestasjon for el-sykkel og sykkeldusj, sykkelstativ og tilrettelegging for sykkel i sentrum og innhenting av ekstern kompetanse til å lage ein klimavennleg utviklingsplan/reguleringsplan i Ørsta sentrum. Desse tiltak skal til saman koste 3,6 millionar kroner, og halvparten er altså tenkt finansiert gjennom statleg tilskot.

– Gjennom tydeleg og heilskapleg tilrettelegging for mjuke trafikantar ønskjer vi å stimulere til å gå og sykle i sentrum, heiter det i søknaden.

Melsgjerdet

Planen er at kollektiv, sykkel og gåing skal sjåast i samanheng i utvikling av kollektivknutepunktet og tilrettelegginga for gåande og syklande. Norconsult utarbeider detaljplanen for prosjektet for kommunen.

Til sist søker Ørsta kommune om 500.000 kroner i støtte til eit mogleg biogassanlegg på Melsgjerdet.

Volda kommune har ikkje sendt nokon søknader om klimasatsstøtte, men eit eventuelt biogassanlegg på Melsgjerdet vil vere for både Ørsta og Volda.