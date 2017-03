Ose på landsdelssamling

Tysdag vart uttaket for J14 og J15 til landsdelssamlingane offentleggjort. Ifølgje Sunnmøre fotballkrins har landsdelssamlingane fått ny struktur for 2017. Tidlegare var halve landet samla i Trondheim og halve i Sarpsborg, då var gutane og jentene i lag på same arrangement. No skal jentene frå heile landet samlast i Sarpsborg 23.–26. mars, og gutane skal samlast same stad 30. mars-2. april.

Tora Ose er teken ut på J14-laget saman med Benedicte Lund Berge (Blindheim IL) og Anna Akerø Svenslid (Emblem IL) frå Sunnmøre fotballkrins.