80.000 kroner i bot

Hendinga mannen var sikta for skjedde 26. desember i fjor. Mannen møtte i retten og var villig til å forklare seg. Ifølgje forklaringa hadde mannen vore ute 1. juledag, og hadde då sjåfør på bilen. Om morgonen 2. juledag drog han heim att. Han spurde då sjåføren om han ville køyre bilen vidare for å finne eit nachspiel, utan at han fekk noko svar. Då bestemte mannen seg for å køyre bilen sjølv. Etter 500 meter enda bilen i grøfta. Mannen vedgjekk straffskuld etter siktinga.

Blodprøve som vart teke av mannen om lag ein time etter køyringa viste ei promille på 1,54, og retten fann det bevist at mannen hadde ei promille på minst 1,5 under sjølve køyringa.

I Søre Sunnmøre tingrett vart mannen dømd til fengsel i 24 dagar. I tillegg vart mannen dømd til å betale ei bot på 80.000 kroner, subsidiært fengsel i femten dagar. Mannen vert og fråteken retten til føre førarkortpliktig motorvogn i to år.

Mannen erklærte at han vedtok dommen.