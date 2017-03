Står fast på flytting

Det var levekårsutvalet som på førre møte bad om ei ekstra utgreiing i saka, før ho torsdag skal handsamast av kommunestyret. Då er tilrådinga at PPT vert ei interkommunal teneste mellom kommunane Ørsta, Volda, Ulstein og Hareid, og at hovudkontoret vert i Ulsteinvik.

I dag er det felles PP-teneste mellom Ørsta og Volda, og Volda har allereie sagt opp avtalen frå komande sommar av.

Levekårsutvalet forkasta tilrådinga frå rådmannen om samlokalisering i Ulsteinvik Krev betre PPT-utgreiing Fleirtalet i levekårsutvalet krev betre utgreiing av saka om lokalisering av PPT-kontor.

Etter handsaminga i levekårsutvalet, har rådmannen kome med eit tilleggsnotat til saka. Der greier rådmannen ut om administrasjonen sitt syn.

– Brukarar har krav på ei teneste som vi ikkje klarer å levere med dagens organisering. Vi klarer ikkje å rekruttere fagkompetanse og vi klarer ikkje å rekruttere leiar. Dette kan vi dokumentere, skriv rådmannen. Vidare peikar rådmannen m.a. på at PPT skal vere ein uavhengig instans.

– Ved å etablere PPT i eit større interkommunalt samarbeid vert dette sikra. Rådmannen kan ikkje sjå at det skal opprettast eigen seksjon for 4–5 tilsette, skriv ho.

Ho forsvarar tempoplanen, og poengterer sterkt at ei utsetjing av saka vil vere eit nei til eit interkommunalt PPT.

– Vi har diverre over mange år opplevd ei PP-teneste som har hatt særs varierande produksjon av tenester. Kvaliteten på det som har vore ytt av tenester har vore god, men kapasiteten har av mange grunnar vore alt for låg. Kapasitetsutfordringa har såleis medført ei redusering av kvaliteten, då tilmelde elevar har måtte venta altfor lenge på å få hjelp. Ein har heller ikkje lukkast med å endre tenesta til å arbeide meir på systemnivå, dette gjeld spesielt i grunnskulen, kommenterer rådmannen.

Ho viser til at Ulstein og Hareid kommunar har gitt positive signal om at dei ynskjer eit samarbeid med Ørsta og Volda kommunar om eit større og meir robust PPT. Føresetnaden er at kontorlokaliseringa vert lagt til Ulstein, og det er ikkje aktuelt med «filialar» i dei andre kommunane.

– Det er likevel ein føresetnad at det vert lagt til rette i samarbeidskommunane for at arbeidet i ny teneste skal kunne utførast så kvalitativt og effektivt som mogleg. T.d. med å stille kontor/møtelokale/testrom tilgjengeleg ved behov, understrekar rådmannen i saksutgreiinga.