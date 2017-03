Ein mann i slutten av 20-åra, busett i Volda kommune, er sett under tiltale ved Søre Sunnmøre tingrett for fleire lovbrot. Mannen skal bestil ein liten GHB via nettet, men dette vart beslaglagt av tollvesenet. I tillegg er mannen tiltalt for køyring utan gyldig førarkort og køyring i rusa tilstand. Ifølgje tiltalen skal mannen ha brukt narkotiske stoff i Volda ved fleire høve, og vore i eige av narkotiske stoff.