Ørstaheimen får eigen fysioterapeut

Etter innføringa av samhandlingsreforma i 2012 har behovet for kompetanse innan rehabilitering i kommunane auka drastisk. Pasientar skal ligge kortare tid på sjukehus og bli raskt overførte til den kommunale helsetenesta. I 2016 vart 53 pasientar overførte frå sjukehus til korttidsavdelinga og 83 frå sjukehus til eigen heim. Også dei som blir overførte til eigen heim har ofte behov for oppfølging av fysioterapeut.

- Slik det er i dag får vi hjelp frå kommunefysioterapien, men det har vist seg vanskeleg å få til eit fullgodt tilbod for pasientane. Avviket bygger mellom anna på at det ikkje er fastsette eller definerte fagressursar til rehabilitering i korttidsavdelinga og innlagde pasientar må visast til vanleg, kommunal fysioterapeut/ergoterapeut. Her er det ventetid, heiter det i saksutgreiinga.

Administrasjonen foreslår å styrke tenesta på Ørstaheimen ved å opprette eit årsverk som fysioterapeut ved korttidsavdelinga.