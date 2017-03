Skjøn på Mosbakkane

Området på Mosbakkane er allereie regulert til bustader, og kommunen er no samde om innløysing av den delen av arealet som er eigd av Aud Hilde og Jonny Delbekk. Dette utgjer 17.383 kvadratmeter.

- Det er semje om at kommunen får løyse inn arealet. Det er også semje om at kommunen får ta i bruk arealet før skjøn er halde. I så tilfelle må dette dokumenterast og kommunen må betale rente etter rentesats avgjort av retten.

Grunneigarane og kommunen er ikkje samde om prisen på arealet, og det skal difor gjennomførast avtaleskjøn i Søre Sunnmøre tingrett.

Saka kjem opp i kommunestyret torsdag, og tilrådinga er at ordføraren får fullmakt til å skrive under avtale om at det blir gjennomført skjøn for innløysinga av eigedomen.

Arealet på Mosbakkane vil kunne gi Ørsta kommune ledige tomter i åra før området Fremre Mo er klart til utbygging. På Øvre Mo er det no nesten fullt utbygd.