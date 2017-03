Nær 1,2 mrd. i skatt i Ørsta

Det nøyaktige talet i skatterekneskapen er 1.195.962.804 kr. Det er ein auke frå 2015, då skatteinngangen var på på rundt 1.187.000.000 kr, men auken er klart svakare enn frå 2014 til 2015.

Medan skatteinngangen auka med 5,75 prosent frå 2014 til 2015, var auken 0,75 prosent frå 2015 til 2016.

Fordelinga

Skatteinngangen aukar i stor grad i tråd med auken i lønningar og situasjonen i næringslivet, og kan sjåast som eit mål på den økonomiske situasjonen i kommunen.

Skatteinngangen i 2016 var fordelt på 233 millionar kroner i arbeidsgivaravgift, 457,6 millionar kroner i forskotstrekk, 148,8 millionar kroner i forskotsskatt (det vil seie forskotstrekk frå sjølvstendig næringsdrivande og bedrifter), 31,2 millionar kroner i restskatt frå personlege skattytarar og 30,8 millionar kroner frå upersonlege skattytarar.

14,7 millionar kroner av skattekrava i Ørsta i 2016 er ikkje innbetalte til kemnaren.

For få kontrollar

Skatteinnkrevjaren har også ansvar for å føre kontroll ved arbeidsgivarar. Ørsta kommune er her tilslutta den interkommunale kontrollordninga ved Nordre Sunnmøre kemnerkontor.

Minstekravet til kontrollar er fem prosent av bedriftene årleg. Det er 421 registrerte verksemder i Ørsta, og det vart ført kontroll ved åtte av desse i 2016. Det er 1,9 prosent av bedriftene, altså under minstekravet. For å oppfylle minstekravet skulle 21 bedrifter vore kontrollert. Bortsett frå det for låge talet, meiner Skatteetaten at arbeidsgivarkontrollen stort sett er utført i samsvar med regelverket.

Skatterekneskapen blir lagt fram for Ørsta kommunestyre torsdag denne veka.