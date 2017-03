Auke for Møre-Nytt

Aura Avis på Nordmøre auka mest, medan Sunnmørsposten i Ålesund hadde den største tilbakegangen blant avisene i Møre og Romsdal, viser opplagstala for 2016. Møre-Nytt auka opplaget.

- Vi er godt nøgde med å ha stansa ein trend med opplagsnedgang, og at det at vi har ein liten auke, viser at dei grepa vi har teke i løpet av 2016 har slått godt ut, seier redaktør Rune Sæbønes.

Han siktar då til omlegginga av abonnementsstukturen med innføring av "For abonnentar" for nettavisa, og at alle som abonnerer på Møre-Nytt både har tilgang til abonnementssakene på nettavisa og e-avisa.

Sæbønes nyttar høvet til å takke alle medarbeidarane i Møre-Nytt for godt arbeid.

- Vi har dei siste åra vore prega av store omstillingar. Likevel har alle stått på med det målet å lage så gode produkt som det er mogleg å få til.

Fjorten aviser hadde opplagsnedgang i Møre og Romsdal i 2016, medan seks auka.

Her er tala for nokre aviser:

Møre-Nytt, 4.854 (+ 12).

Møre, 3.207 (- 110).

Vikebladet/Vestposten, 3.768 (- 28).

Vestlandsnytt, 4.423 (-229).

Sunnmørsposten, 24.137

(- 638).

Sunnmøringen, 1.674 (- 68).

Sykkylvsbladet, 2.718 (- 79).

Synste Møre 2.214 (- 79).

Romsdals Budstikke 15.056

(- 107).

Åndalsnes Avis, 3.330 (- 122).

Tidens Krav 11.586 (+ 32).

Aura Avis 2.684 (+ 66).

Driva 3.073 (- 226).

Nordfjord

Fjordabladet, 2.436 (-22).

Fjordenes Tidende 4.403 (- 163).

Fjordingen 3.721 (-76).

Firda Tidens 2.906 (- 15).

Dei store

Aftenposten, 210.472 (- 1.297).

VG, 96.988 (- 15.728).

Dagbladet 75.321 (+ 3.807).

Adresseavisen 60.653 (- 929).

Bergens Tidende 69.067 (-1.153)