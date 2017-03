Skal ha miljørekneskap for kunstgrasbaner i Ørsta

Ordførar Stein Aam sparte ikkje på orda då han rosa utvalsleiar i samfunnsutvalet, Inge Kolås for initiativet då han tok til orde for at det skal verte laga miljørekneskap for kunstgrasbaner i Ørsta. Aam var ikkje den einaste som var nøgd med framlegget.

– Eg er kjempeglad! Dette er ein god måte å få fokus på dette med forureinande gummigranulat i kunstgrasbaner, og å få idrettslag og andre til å jobbe for å erstatte det med alternative materiale, sa Frida Gilberg (MDG).

I vedtaket står det:

– Ørsta kommune vil pålegge eigarar og drivarar av alle kunstgrasbanene i Ørsta kommune å innføre eit eige miljørekneskap, knytt til drifta av dei enkelte kunstgrasbanene. Miljørekneskapet skal spesifisere kor mykje etterfyll og type granulat som går med pr. år på dei enkelte banene. Miljørekneskapet er naturleg å plassere inn under årsmeldingane til laga, i eit eige kapittel. Ei slik løysing vil gje betre fokus på nettopp å hindre at gummigranulat «forsvinn» ut i naturen. Eit miljørekneskap på dei enkelte banene, vil også truleg vere avgjerande for å kunne synleggjere viktigheita for å etablere «fangstgater» rundt slike anlegg, som vil gjere reinsing og gjenvinning muleg. Som både forureiningsmynde og helsemynde vil kommunen oppmode at slike miljørekneskap vert innført som nasjonale retningsliner for bruk i kunstgrasbaner.

Samfunnsutvalet diskuterte forslaget, og kom med følgjande tillegg:

- Miljørekneskapet må innehalde plan for snøopplag og ein plan for alternativt fyllstoff (meir miljøvennlege).

– De er inne på noko vesentleg. Denne bingen rundt er truleg berre starten. Her er det store moglegheiter for gjenbruk av granulat, sa Aam.