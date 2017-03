Brændes Rørleggerforretning nyopnar

– Å pusse opp butikken er noko som vi har hatt ønske om å gjere lenge. Vi har prøvd å fylgje butikkonseptet til kjeda Varme og bad som vi er ein del av. Dette blant anna for å vise fram fleire utstillingar, men også for at det var ett behov for ei oppussing. Vi meiner det er viktig å vise fram mest mulig av det vi har å tilby for å vere styrka i konkurranse med andre aktørar på marknaden, seier dagleg leiar Jan Olav Brænde.

Den tradisjonsrike familieverksemda feira 60-årsjubileum i 2016, og på hausten i jubileumsåret starta arbeidet med fornyinga av butikklokala i Volda sentrum.

– Vi har hatt ope heile tida under ombygginga. Det har vore litt kaotisk, men kundane våre har vore tolmodige. Forandringa er stor, og dette er ei total ombygging, seier Ellinor Lund som er butikkansvarleg.

Nedslagsfeltet til Brændes Rørleggerforretning har utvida seg sidan Eikundsambandet og Kvivsvegen vart opna, og dei trekk til seg kundar både frå Ulsteinvik, Herøy og Hornindal. Totalt er det nitten tilsette i bedrifta, og fem av stillingane er knytt opp mot butikk og kontor.

– Vi har lang erfaring, og Brændes Rørleggerforretning er ei familiebedrift som har gått i fleire generasjonar. Vi har mange kundar som ønsker seg nye bad, enten det er til nybygg eller oppussing. Vi får no vist fram mange alternative baderomsløysningar i den nye butikken, og vårt ønske er å gi kunden ei god oppleving når dei kjem inn i butikken.

No ser bedrifta fram til nyopning.

– Vi skal vere ein levande butikk, og vi gler oss til å endeleg få nyopne butikken, seier Lund.

Bedrifta er og klar til å møte framtida i moderne lokale.

– Butikken er ein liten del av heilskapen med oss, og den største verksemda med oss er installasjonsbiten og det som skjer ute. Kundemassen vår gir oss variert arbeid, og firmaet tek på seg mange ulike oppgåver. Generelt sett har vi mykje å gjere, og vi ser med spenning på det framtida. Der er absolutt moglegheiter, og vi er klare til å satse vidare, seier Brænde.