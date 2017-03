– Treng du vaktmeister?

– Vi tilbyr vaktmeistertenester. Vi er veldig allsidige, og ingen oppdrag er for små, seier dei to.

Bjørn Brandal har sagt opp jobben offshore for å satse fulltid på selskapet Vaktmester-service Ørsta AS. Jens Kristian Lillebø jobbar framleis off- shore, men vil jobbe i firmaet dei vekene han er heime.

Sa opp jobben

– Vi har fått fleire og fleire oppdrag, og det var difor eg valde å seie opp jobben offshore. Det er usikre tider i bransjen, og vi har lenge snakka om å starte for oss sjølve, for å ha noko i bakhand. Eg følte at tida var komen, så eg sa opp jobben og no satsar vi for fullt på firmaet vårt, seier Brandal.

Dei har lang erfaring og har jobba saman sidan 2012 med vedlikehald av båtar og offshore-riggar. Erfaringa tek dei med seg inn i sitt nye selskap.

– Vi ønskjer å jobbe for både privatpersonar og for næringslivet. Det kan vere alt frå å skifte ei lyspære til å sjå etter eigedomane til folk. Eller om ei bedrift treng nokon til å halde ved like bygningsmassane. Vedlikehald har vi greie på. Elles stiller vi gjerne opp for dei som treng ei ekstra hand. Vi har mellom anna førespurnader frå fleire eldre som framleis bur heime, men som kanskje treng litt ekstra hjelp til hus, heim og hage. Vi skreddarsyr løysingane våre. Det er viktig for oss å understreke at vi er interessert i alle typar oppdrag.

Samarbeid

Dei samarbeider også med andre. Mellom anna med ein snikkar og ein maskinoperatør.

– Vi er ikkje godkjende snikkarar, elektrikarar eller røyrleggarar. Der er det eit strengt regelverk, men vi har folk bak oss om det er større ting folk vil ha hjelp til, så ta heller ein telefon for mykje enn ein for lite, oppmodar dei.

Avtalar

Dei har alt fått fleire faste avtalar, mellom anna med Vellehagen i Ørsta og med ei hytteforeining på Budaneset med 25 hytter. Det er altså ikkje berre snakk om oppdrag i Ørsta, men i heile regionen.

– Vi ser at det er behov for denne typen tenester, det er ikkje så mange som driv med det same.

No skal dei også kurse seg i å montere varmesentralar for vassboren varme. Det er i samarbeid med eit firma på Austlandet som har spesialisert seg på å lage vassboren varme til mindre bueiningar, og som samarbeider med fleire husleverandørar på Sunnmøre.

– Vi er allsidige altmoglegmenn. Sjølv om vi merkar auka førespurnad så vil vi gjerne ha fleire. Alt av interesse, er det ikkje det vi seier?