Hylla kraftsenter for helse

Ordførar Stein Aam (Sp) viste stor begeistring for planen om å leggje til rette for ei framtidsretta primærhelseteneste på området Bakk Ola-marka.

Levekårsutvalet fekk onsdag presentert planane for eit kraftsenter for den framtidige primærhelsetenesta i heile Ørsta kommune. Og utvalet vedtok samrøystes å rå kommunestyret om å ta ein sluttrapport for det som vert kalla Samhandlingsprosjektet Helse Omsorg til vitande som grunnlag for både ein politisk og administrativ prosess inn mot neste års budsjett og økonomiplan.

Eit samrøystes levekårsutval ber kommunestyret om å følgje opp føringar i rapporten om tilrettelegging for utviklinga av ei framtidsretta primærhelseteneste der Bakk-Ola området vert eit kraftfullt senter. Levekårsutvalet ønskjer også at kommunestyret skal be rådmannen starte ein prosess om avvikling av tilfluktsrommet i

Dalevegen 24 i samband med ombygging for dei nye tidene.

– Kan få kraftsenter for helse på Bakk Ola-marka Ei prosjektgruppe i kommunen meiner at området Bakk-Ola-marka kan verte eit kraftsenter for den framtidige primærhelsetenesta i heile Ørsta kommune.

Base

Planen handlar om å få etablert base for heimebasert omsorg med kvardagsrehabiliteringsteam, helsestasjon med helsestasjon for ungdom, fysio- og ergoterapiteneste med frisklivssentral, kommunepsykolog og kommunelogoped i eit nytt helsehus ved å byggje om dagens helsesenter i Dalevegen. Denne organiseringa gir faglege og helsemessige gevinstar, meiner ei kommunal prosjektgruppe.

Arealet som skal huse dette er på kring 400 kvm og prisen som er lagt fram for prosjektet er på 38,6 millionar kroner.

I tillegg til dei nemnde funksjonane i det nye helsehuset, vart det på møtet lufta om også eit apotekutsal kan lokaliserast i det tiltenkte arealet. På den måten kan kommunen få leigeinntekter utanfrå.

Kommunelege Arne Gotteberg, som har stort engasjement for prosjektet, peika på at ein må byrje å tenke teamarbeid der heimetenestene vil stå sentralt.

– Det vil gi mange gevinstar dersom ein kan få utsetje behovet for institusjonsplassar, sa Gotteberg.

– Dette er ein god plan, og eg vil takke prosjektgruppa for ein kanonjobb. Kommunen har mange prosjekt som skal finansierast, både skular og symjeanlegg, og det handlar om kva som skal prioriterast, sa ordførar Stein Aam.