– Skal ikkje kopiere Geiranger

Det seier seksjonsleiar for tekniske tenester, Rolf Magnus Sundgot, om dei nye planane for reiselivssatsing i Hjørundfjorden. På det opne møtet på Haukly på Bjørke tysdag vart planane lagt fram for bygdefolket. Prosjektleiar Per Ivar Lid fortalde om at målet er å skape aktivitetar og arbeidsplassar gjennom ein samordna strategi. Planen skal vere klar i juni, og til hausten er målet oppfølging av konkrete prosjekt.

– Noreg har opplevd stor vekst i reiselivet dei siste åra. Det er kjøpekraft ute i Europa. Vi ser mellom anna Trolltunga, som opplever slitasje. Difor er det også moglegheit for å satse på andre produkt. Vi ønskjer fleire besøkande til Hjørundfjorden, men med ei gradvis og kontrollert utbygging, og ikkje på same måte som vi ser i Geiranger, sa han. Han understrekar at planar ikkje løyser noko i seg sjølv, men at dei med eit felles utgangspunkt og rammer kan spinne vidare på å utvikle nye produkt.

No startar arbeidet med reiselivsplanen for Hjørundfjorden Komande tysdag startar arbeidet med Masterplanen for Hjørundfjord og reiseliv for alvor.

– Det handlar om meir enn fjell og natur. Det handlar også om kultur, lokalmat og historie. Vi ønskjer flest mogleg aktørar med, og vi håper på mange bidrag, sa Lid.

Rolf Magnus Sundgot seier at Masterplan for Hjørundfjorden skal fungere som ein paraplyorganisasjon. Då vil det også vere mogleg å få fylket og Innovasjon Norge med på laget.

–Dette handlar om å finne ut korleis vi skal få opplevingar og næringsutvikling i dette området. Ordføraren i Stryn sa at dei er gode på å kombinere landbruk og turisme. Det er to solide bein å stå på. Vi må oppretthalde eit aktivt landbruk i kombinasjon med turisme. Det vert spennande å sjå kva vi kan få til saman, sa han, og la til at han gler seg til å sjå kva som kan kome ut av paraplyorganisasjonen.

– Eg har enormt tru på dette, og eg vil utfordre dykk på det. Eg får stadig telefonar frå cruiseskip som vil kome hit, og eg avviser mange. For vi må ha ein plan for korleis vi skal ta dei imot. Og vil de ha cruiseskip inn på Kalneset? Eg trur ikkje at det er det vi vil. Dei vil nyte naturen og fjella, men dei vil ikkje legge att pengar på den måten. Det vi då får att er ein utsliten natur utan at vi får hauste av det. Det vil vi unngå med masterplanen. Vi vil ha lys i gardstuna, og utvikle dette til eit levande lokalsamfunn, og i fellesskap skape attraksjonar slik at folk vil og føler at dei må hit.