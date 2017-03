Vartdal får nytt sentrum

Det aktuelle området vert kalla «Grønnevetmarka».

I samband med å etablere eit nytt sentrum for Vartdal startar Ørsta kommune no arbeidet med områdeplan for deler av Vartdal sentrum. Føremålet med arbeidet er å utarbeide ein områdereguleringsplan som m.a. skal fastsetje arealbruken i området.

Biltrafikk

– Arealet som er sett av til senterområde kom til etter innspel i medverknadsprosessen knytt til kommunedelplanen. Målet var å gje rammer for å kunne etablere eit sentrumsområde, som i større grad enn i dag er trekt vekk frå biltrafikken på E39. Dette var definert som ei av målsetjingane med kommunedelplanen. Det var noko uvisse omkring kor stort eit slikt senterområde trong vere. I områda ikring var det lagt til rette for auka bustadbygging og fleire næringsfunksjonar, m.a.for å byggje opp om målet om å etablere eit tett og triveleg sentrum, seier planleggjar Matias Kårstad i kommunen. Han har skrive saka.

Aktuelle problemstillingar som skal utgreiast i planarbeidet er reduksjon av område til framtidig sentrumsføremål, veg- og tilkomstløysingar og lokalisering av og typar bustadareal.

Hadde ønske

Grunneigarane av dei areala som var sett av til senterområde på «Grønnevetmarka» har kome til kommunen fleire gonger med ønske om å få omdisponere arealet til bustadføremål. Kommunen har gitt signal om at det dette i så fall måtte vurderast gjennom ei planendring eller gjennom ein områdereguleringsplan.

Grunneigarar i områda ikring vart førespurde om eit plansamarbeid for å kunne legge til rette for utvikling av sine areal. Ein grunneigar i nordaustre del av planområdet ønskte då også å delta i planasamarbeidet for å regulere område sett av til bustader, med plankrav.

Grunneigarane av «Grønnevetmarka» har vist til at sentrumsfunksjonar over tid er lagde ned, og at tilboda på Vartdal er tilpassa dei tilboda som er etablert i dei større sentra i regionen. Avvikla føretak sine lokale er til dels ledige eller vert mellombels nytta til andre føremål, som t.d. bustader. Vidare er det trekt fram at dei moglegheitene som finst for vidare utvikling av senterfunksjonane på Vartdal er avgrensa og i praksis i stor grad knytte til dei eksisterande verksemdene.

– I kommunedelplanen er det lagt ut store areal til bustadføremål, men det har synt seg at berre få grunneigarar har nytta potensialet til å opne for bustader i samsvar med planen. Det har såleis vore ein langt mindre tilgang på byggeklare tomter enn det summen av bustadareal avsett i kommunedelplanen skulle tilseie. Både samfunnsutvalet og formannskapet har bede rådmannen ta grep for å sikre tilgang på snarleg byggjeklare tomter på Vartdal. Sett i samanheng med utbygginga av skulen, den komande bygginga av nytt idrettsanlegg og fallande folketal i krinsen, er det viktig med attraktive bustadtomter i bygda, seier Matias Kårstad.

Mål

Eit viktig mål med planarbeidet er å vurdere og tilpasse storleiken på framtidig senterområde/sentrumsføremål i området ut ifrå faktisk situasjon og den utviklinga som har vore og eventuelt kan kome, i tillegg til å utvikle bustadareal med høg kvalitet, god utnytting og tilrettelagt for stegvis utbygging.

– Innan bustadføremålet vil det verte vurdert einebustader, tomannsbustadar og fire- og/eller seksmannsbustader, fortel planleggjar Matias Kårstad.