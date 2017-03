Har fått tilbod på telefondekning i Skjåstaddalen

– Vert det fleire operatørar i same bygd, slik at vi må ha to telefonar med to ulike abonnement for å få dekning, kom det spørsmål frå salen om, då Eldar Øye frå Ørsta kommune informerte om telefonsituasjonen under det opne møtet samfunnsutvalet hadde på Bjørke førre tysdag.

– Innkjøpslova seier noko om at vi er nøydde til å ta det lågaste og beste tilbodet, svarte Øye.

Han håper at dei skal få på plass ei god løysing snarast råd. Det har lenge vore kjent at mangelen på mobildekning i Skjåstaddalen er eit problem.

No har dei fått tilbod frå Telia og Telenor. Kommunen har sett av ein million kroner til tiltaket.

– Vi må kunne ringe med same abonnement i heile bygda, kom det innspel om.

– Det skal vere mogleg å snakke med folk, uavhengig av om det er Telenor eller Telia som vert valt. Kanskje må nokre skifte abonnement, men vi har tru på at vi skal få til ei løysing for dette, snarast råd.