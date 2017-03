Kråke-fare

Mattilsynet varslar no fleire instansar om saka, og påpeikar at dette ikkje er Mattilsynet si sak.

Uromeldinga går på at kråker tek med seg søppel frå anlegget til Volda og Ørsta Reinhaldsverk (VØR). og slepp dette både ned på sjølve flyplassområdet og i områda ved. Dette kan vere ein fare for flytryggleiken.

– Mattilstynet vurderer at dette ikkje er vår sak, då vi i hovudsak handterer mattryggleik, dyrehelse og dyrevelferd med meir. Når det er sagt, vil Mattilsynet når vi tek i mot ei slik melding, freiste å sende henne vidare til aktuelle instansar. Uro for helse og tryggleik kva gjeld flytrafikk, er heilt klart ei alvorleg sak, seier seniorinspektør/veterinær Beate Lillebostad i Mattilsynet i eit skriv ho har sendt vidare til Ørsta kommune, Ørsta reinhaldsverk og Avinor, som er ansvarleg for flyplassen.

Mattilsynet har likevel undersøkt saka litt, og fått vite at det ikkje er nytt at Ørsta – Volda lufthamn, Hovden, har hatt problem med kråker. Desse har også tidlegare teke med seg søppel, truleg frå reinhaldsverket, og sleppt dette ned på flyplassområdet og ved.

For nokre år sidan hadde Avinor ei kråkefelle i skogen ved flyplassen for å få redusert talet på kråker, og slik få redusert problemet. Avinor uttrykte då uro for at situasjonen kunne vere ein fare for flytryggleiken, som påkøyrsel av fugl og punktering av dekka til flya.

Mattilsynet vart då kopla inn i saka for å kontrollere at kråkefella var trygg, og at dyrevelferd vart teke i vare i samband med innfanging og avliving av kråkene.

Skogen der fella var sett opp er no teken vekk, og sjølve kråkefella vart teken av storm.

Mattilsynet ber om at dei partane som no vert informert om den nye situasjonen, tek tak i saka.

– Dersom det er aktuelt at fugl igjen vert fanga inn av nokon av dykk, vil Mattilsynet gjerne medverke med informasjon om kva krav som er aktuelle i samband med dette med omsyn til kva som gjeld dyrevelferd, seier Lillebostad i brevet.