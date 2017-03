40.000 kroner i bot etter promillekøyring

Hendinga fann stad i september 2016, og i retten forklarte mannen at han sat heime og hadde ikkje tenkt seg ut. Han vart kontakt av nokre kompisar som hadde forspel, og han enda opp med å smake på heimebrygga juleøl. Ifølgje mannen drakk han eit glad 0,6 l med øl. Medan kompisane drog ut, drog den sikta heim til sin bustad. Nokre timar seinare fekk mannen ein telefon frå ei venninne. Venninna hadde problem med ekskjærasten, var redd og ville at sikta skulle kome til Ulsteinvik. Dette var ifølgje forklaringa 3–4 timar etter øldrikkinga, og mannen tenkte ikkje at han framleis kunne vere påverka. På veg heim att til Volda vart mannen stoppa av politiet. Utandingsprøve teke av mannen viste ein alkoholkonsentrasjon på 0,26 milligram pr. liter luft. I retten forklarte mannen at han angrar veldig på det han har gjort, og gav samtykke til at saka vart avgjort ved tilståingsdom.

I Søre Sunnmøre tingrett vart mannen dømd til fengsel i femten dagar. Fullbyrdinga av straffa vert utsett med ei prøvetid på to år. I tillegg må mannen betale ei bot på 40.000 kroner, og han mistar førarretten i ei periode på tolv månader.