Tiltalt for seksuelt overgrep

Det er statsadvokatane i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane som har teke ut tiltale mot mannen. Ifølgje tiltalen er det eit tilfelle av seksuell omgang med barn under 14 år mannen må svare for i Søre Sunnmøre tingrett. Hendinga skal ha skjedde mellom 2009 og 2012.

I tillegg er mannen tiltalt for bort på straffeloven paragraf 311 første ledd for å ha skaffa seg tilgang til materiale som viser seksuelle overgrep mot barn (person under 18 år) eller framstilling som seksualiserte barn. Ifølgje tiltalen hadde mannen skaffa seg fleire bilete som viste seksualiserte barn i januar i år.