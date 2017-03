Mosmarkvegen vert forkøyrsveg

– Som rekkefølgekrav til reguleringsplanen for «Pettermarka» er det stilt krav om skiltregulering av ei strekning av Mosmarksvegen. Ørsta Byggservice, som byggjer ut «Pettermarka», ønskjer difor i samarbeid med kommunen å skiltregulere størsteparten av Mosmarkvegen, seier avdelingsleiar Ulf Kristian Rognstad i kommunen.

På bakgrunn av dette har kommunen fått utarbeidd ny skiltplan for Mosmarkvegen der føremålet altså er å etablere forkøyrsveg for Mosmarkvegen, som ein overordna samleveg, i tillegg til å skilte gang- og sykkelvegar for å betre forholda for dei mjuke trafikantane.

Skiltplanen omfattar Mosmarkvegen frå fylkesveg 655 til krysset ved Øvremovegen, i tillegg til langsgåande gang- og sykkelveg og skilting på tilstøytande vegar, gater og avkøyringar.

I tillegg til å skilte Mosmarkvegen som forkøyrsveg, vert tilstøytande vegar og avkøyringar som har stor trafikk eller kan verte oppfatta som vegar, skilta med «vikeplikt». Vegvesenet må godkjenne planen.