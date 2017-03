Ein mann i 40-åra, busett i Ørsta, er i Søre Sunnmøre tingrett dømd for å ha køyrt 44 km/t for fort med bil. Hendinga fann stad i desember i fjor. I Søre Sunnmøre tingrett vart mannen dømd til fengsel på vilkår i fjorten dagar. Fullbyrdinga av straffa vart utsett med ei prøvetid på to år. I tillegg fekk mannen ei bot på 10.000 kroner, og dømd til tap av førarretten i ti månader. Mannen godtok dommen.