Rår frå naustbygging

Samfunnsutvalet har tidlegare gjort vedtak der dei seier at dei vil vurdere å gi dispensasjon, men bad først om oppdaterte planteikningar. Desse ligg no føre. Administrasjonen er klare på at dei rår ifrå tiltaket.

– Arealet er ikkje eigna til føremålet. Vidare er det alt regulert areal til naust like ved. Det er for liten avstand til veg, fare for presedens, og ei utbygging vil også kunne gjere fri ferdsel langs vatnet vanskelegare. Ei naustutbygging som omsøkt, ca. fem meter frå vegkant, vil verte treft av snø og is ved brøyting. Det regulerte naustfeltet lengre nord er orientert bort frå vegen, mens det omsøkte naustet er orientert langs vegen. Dette vil også kunne gje farlege situasjonar for menneske som oppheld seg ved støa/naustdøra. Det er vanskeleg å sjå noko anna enn at kommunen her vil vere ansvarleg om ein alvorleg skade oppstår som følgje av ein dispensasjon., kommenterer administrasjonen.

Også Fylkesmannen har tidlegare vore negativ til planane, og sa i si fråsegn at bygging av naustet kan gi ei fragmentering av sona langs vatnet som både kan vere landskapsmessig uheldig og ferdselshindrande for ålmenta.

Søkjar har også stipulert eit omfang på utfylling av vatnet på om lag 20 kbm.

– For å etablere eit einskild naust er dette omfattande i ei sone langs vatnet som det etter vedteken arealplan ikkje skal byggast i. Vi legg til grunn at det er fleire som kan ønskje naust langt Vatnevatnet. Å opne for unntak når behovet kan dekkjast på annan måte vil uthole intensjonen med gjeldande plan og skape presedens for framtidige saker.