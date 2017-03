Trafikktrygging ved Vikemarka skule

Området skal skiltast med fartsgrense 30 km/t i austenden av Svalevegen og sørenden av Stampevegen. I tillegg ønskjer kommunen å byggje to fartshumpar i Svalevegen og ein i Stampevegen for å få ned farta på bilistane. Kommunen ønskjer også å setje opp to gatelys i Svalevegen for at tryggleiken for skuleborn og andre vert betra.

Kommunen har fått midlar frå fylket og vegvesenet til deler av prosjektet, og har no inne skiltplan til høyring hjå politiet og vegvesenet.

– Vi håper å kunne starte arbeidet så snart skiltplanen er godkjent, seier avdelingsleiar Ulf Kristian Rognstad i kommunen. FAU ved Vikemarka har lenge hatt von om tryggingstiltak ved skulen.