Oppgav ikkje namn etter trafikkuhell

I august i fjor i Ørsta køyrde mannen inn i ein annan bil som stod stille. Bilen fekk materielle skader, men mannen unnlét å opplyse om namn og adresse til motparten. Mannen fekk første eit førelegg i saka, men dette vart ikkje godteke. Dermed hamna saka i Søre Sunnmøre tingrett. Mannen møtte i rette og sa seg ikkje skuldig etter tiltalen. Retten fann det bevist ut over ein var rimeleg og fornuftig tvil at mannen var involvert i eit trafikkuhell, og at han ikkje oppgav namn og adresse til motparten.

Mann vart dømd til å betale ei bot på 5.000 kroner, og må betale sakskostnader til det offentlege på 1.500 kroner.