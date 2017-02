Lei av falske alarmar

Brannalarmen på studentblokkene på Heltne i Volda vert løyst ut for ofte, seier lærarstudent Magnus Halten til NRK Møre og Romsdal. Han er lei av falske brannalarmar, og ønskjer strengare reaksjonar.

–Eg tenkjer at vi må bøtlegge dei som er årsaka til dei falske alarmane. Ein annan ting er å gi dei ei åtvaring. Om dei uløyser den falske alarmen igjen, kan dei verte kasta ut, seier han til NRK.

Halten er redd for at studentar vil slutte å ta alarmen seriøst, og ønskjer at Studentsamskipnaden, som eig blokkene, bør sikre betre opplæring og også straffe dei som uløyser alarmane fleire gonger.

Direktør Jan Henning Egset seier at dei har hatt fire alarmar i blokk C så langt i år. Også han er uroa for konsekvensane dersom studentane ikkje tek alarmane på alvor. Til NRK seier han at dei førebels ikkje har vurdert bøtlegging, men at dette kan verte aktuelt dersom studentane tek til ordet for det.